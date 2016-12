POL-PPTR: Unbekannte berauben Mann

Trier (ots) - Wie erst gestern bekannt wurde, ist ein 29-Jähriger in der Nacht zum 1. Weihnachtstag von einem Unbekannten beraubt worden. Der Tatort liegt offenbar im Bereich der Christophstraße/Theodor-Heuss-Allee/Roonstraße.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 29-jährige Mann aus Trier gegen 0 Uhr zu Fuß in der Christophstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er auf zwei ihm unbekannte Männer traf, die er nach dem Weg fragte. Weil sie ihm nicht weiterhelfen konnten, ging er weiter. Als der 29-jährige die Straßenseite wechselte, kam einer der Männer auf ihn zu, schlug ihn und raubte seine Brieftasche mit persönlichen Papieren und Geldkarten. Nach Angaben des Geschädigten, der sich nicht mehr genau an den Tathergang erinnern kann, sprachen die beiden Männer in einer ausländischen Sprache miteinander. Der Angreifer sei etwa Anfang 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen. Er hatte eine schlanke Statur und trug einen dunklen Anorak, eine dunkle Jeans und eine dunkle Wollmütze. Sein Begleiter sei etwas älter gewesen, etwa 180 cm groß und von breiter Statur. Er hatte kurze, schwarze Haare.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei dem Angreifer und seinem Begleiter um die gleichen Männer handelt, die am Heiligen Abend auf dem Kornmarkt und dem Hauptmarkt zwei Geschädigten Bargeld und Mobiltelefone entwendeten und dabei auch gewalttätig wurden. Einer der Täter trug eine rote Adidas Herrenjacke. (s. unsere Pressemitteilung vom 25.12.)

Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen. Telefon 0651/9779-2252 oder 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell