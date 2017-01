POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Offenbach-Hundheim (Verbandsgemeinde Lauterecken) (ots) -

Während einer zehnminütigen Abwesenheit des Fahrers wird ein Fahrzeug beschädigt. Ein junger Mann parkte am Dienstagabend sein Fahrzeug in der Hauptstraße. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Spiegel beschädigt wurde. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Wer Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 911-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell