POL-D: Nach Handtaschenraub in Lichtenbroich - Erfolgreiche Ermittlungsarbeit - 14-jähriger Verdächtiger gesteht Tat

Düsseldorf (ots) - Nach Handtaschenraub in Lichtenbroich - Erfolgreiche Ermittlungsarbeit - 14-jähriger Verdächtiger gesteht Tat

Unsere Veröffentlichung von Donnerstag, 15. Dezember 2016

Das Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei ermittelt gegen einen 14-jährigen Jugendlichen aus Düsseldorf-Lichtenbroich. Er wird dringend verdächtigt, am 14. Dezember einer 67-jährigen Frau die Handtasche geraubt zu haben. Die Frau wurde damals bei der Tat leicht verletzt. Die Tasche konnte inzwischen aufgefunden werden. Sie war jedoch leer.

Nach dem Raub gab es eine Beschreibung zu einem etwa 16 Jahre alten Täter. Die Spezialisten des Jugendkommissariats begannen daraufhin ihre Ermittlungen im Umfeld der Unterrather, Rather und Lichtenbroicher "Jugendlichenszene". Anfang dieser Woche verdichteten sich schließlich die Hinweise auf einen 14-Jährigen aus Lichtenbroich. Der Tatverdacht erhärtete sich anschließend soweit, dass ein Durchsuchungsbeschluss gegen den Jugendlichen erwirkt werden konnte. Gestern setzten die Ermittler die entsprechenden Maßnahmen um und nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Der Beschuldigte räumt in einer ersten Vernehmung die Tat ein. Die Durchsuchung führte nicht zur Auffindung von Diebesgut. Die Tasche (inzwischen leer) wurde in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch gefunden. Der Junge war bislang noch nicht in Erscheinung getreten und wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Raubes ermittelt.

