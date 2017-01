POL-F: 170109 - 28 Frankfurt-Altstadt: Festnahme nach Manipulation an Geldautomaten

Frankfurt (ots) - (re) Auf frischer Tat konnte am Sonntag, dem 08.01.2017, ein 46 Jahre alter Mann in der Berliner Straße durch Zivilbeamte festgenommen werden, der gerade sein Skimming-Equipment an einem Geldautomaten abbaute.

Der frei zugängliche Automat war professionell mit einer Miniatur-Kamera und einem Lesegerät ausgestattet. Nachdem der Täter die Geräte abgebaut hatte, erfolgte die Festnahme des sichtlich überraschten wohnsitzlosen Bulgaren.

Die Ermittlungen durch das Betrugskommissariat wurden aufgenommen.

