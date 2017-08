POL-EN: Ennepetal - Lkw fährt Beschwerdeführer an und flüchtet

Ennepetal (ots) - Am 07.08.2017, um 15:45 Uhr, sprach ein Anwohner des Falkenweges einen Lkw-Fahrer an, der sein Fahrzeug auf der Vilvoorder Straße mit laufendem Motor über längere Zeit abstellte. Der 60-jährige Ennepetaler beschwerte sich über den Lärm und die entstandenen Abgase. Der 53-jährige Lkw-Fahrer beleidigte daraufhin den Beschwerdeführer und fuhr mit seinem Fahrzeug los. Beim Anfahren berührte er den vor seinem Lkw stehenden Ennepetaler am Bein und fuhr weiter, ohne sich um das Ereignis weiter zu kümmern. Der 60-jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Er notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges und erstattete Anzeige. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Fahrerflucht mit Personenschaden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell