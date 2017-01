POL-EN: Breckerfeld - Geparkten Pkw beschädigt

Breckerfeld (ots) - In der Zeit vom 25.01.2017, 19.00 Uhr bis 26.01.2017, 08.50 Uhr, streifte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Epscheider Straße in Richtung Innenstadt in Höhe des Hauses Nr. 19 die linke Fahrzeugseite eines abgestellten orangefarbenen Pkw Suzuki Swift. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

