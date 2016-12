POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus - Wohnzimmer durchsucht

Herdecke (ots) - Am 26.12.2016, zwischen 12.00 Uhr und 17.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus am Weg zum Poethen. Sie durchsuchten das Wohnzimmer. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet.

