POL-GÖ: (16/2017) Mutmaßlicher Sprayer von Zeugen gestellt

Göttingen (ots) - Göttingen, Reitstallstraße, Sonntag, 8. Januar 2017, gegen 21.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Am Sonntagabend (08.01.2017) haben Zeugen einen jungen Mann in der Reitstallstraße festgehalten, der versucht hatte ein Gebäude mit Farbe zu besprühen. Nach ihren Angaben hatte der 19-jährige Mann aus Uslar bereits die Spraydose in der Hand gehabt haben. Als er bemerkte, dass er von den aufmerksamen Passanten beobachtet wurde, ließ er von der Farbschmiererei ab. Als die alarmierte Polizei eintraf, konnte sie bei dem Tatverdächtigen drei Farbsprühdosen auffinden. Weiterhin wiesen seine Hände starke Verunreinigungen mit Farbe auf. Alles deutet daraufhin, dass der Mann zuvor bereits andere Häuser mit Graffiti versehen hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei leitet gegen ihn ein Verfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung ein.

