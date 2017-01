POL-PPKO: Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Rengsdorf

Rengsdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden durch bisher unbekannte Täter im Bereich der Einmündung Schulstraße / Baiertorstraße in Rengsdorf ein Mülleimer und ein Verkehrsschild beschädigt. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass an der o. g. Einmündung ein Schilderbaum samt Einfassung umgerissen wurde. Weiterhin wurde ein Mülleimer auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus der Befestigung gerissen/getreten. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell