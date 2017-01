POL-PPKO: Erster Wintereinbruch verlief glimpflich! Lediglich zwei schneebedingte Verkehrsunfälle im Bereich der Polizei Betzdorf

Betzdorf (ots) - Am Montag, den 02.01.2017, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 109 von Friedewald kommend in Richtung Nisterberg. Bedingt durch die Schnee- und Eisglätte wollte der Fahrer leicht abbremsen. Dadurch geriet sein Fahrzeug ins Rutschen und der Pkw geriet in den Graben. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Marienberger Straße in 57583 Nauroth. Beim Beschleunigen sei sein Fahrzeugheck ausgebrochen. Der Pkw geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell