POL-PPMZ: Mainz, Aufmerksamer Zeuge meldet Verdächtigen

Mainz (ots) - Am 03.02.2017, 03:19 Uhr, bemerkte ein Anwohner in Gonsenheim, An der Feilkirsch, einen verdächtigen Mann (etwa Mitte 20 Jahre, graue Bekleidung, Kapuzenpullover, circa 1,75 Meter groß), der die Autotür eines geparkten Skoda öffnete, sich im Fahrzeug umsah und es durchsuchte. Anschließend öffnete er den Kofferraum des Fahrzeuges und durchsuchte den Kofferraum. Dann entfernte sich der Täter in Richtung Vierzehn-Nothelfer-Straße. Der Zeuge informierte per Notruf die Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort nach dem Verdächtigen fahndete. Der Täter war aber bereits verschwunden. Die Halter des Fahrzeuges wurden ermittelt und kamen vor Ort. Sie stellten fest, dass nichts entwendet worden war. Der Wagen zeigte keine Aufbruchsspuren, vermutlich hatten die Halter vergessen ihn abzuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell