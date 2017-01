POL-PPMZ: Mainz, rabiater Autofahrer fuchtelt mit Schreckschusswaffe

Mainz (ots) - Montag, 09.01.2017, 08:00 Uhr Weil ihm die Fahrweise seines Vordermannes offenbar nicht gefiel, nahm ein 25-jähriger Autofahrer im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke, Fahrtrichtung Mainz, eine Schreckschusswaffe in die Hand und fuchtelte damit sichtbar herum. Dies konnte der Vorausfahrende im Rückspiegel erkennen, der wiederum die Polizei informierte, da er sich bedroht fühlte. Die alarmierte Polizei konnte den Autofahrer an seiner Wohnanschrift antreffen und kontrollieren. Der 25-Jährige räumte sein (Fehl-) Verhalten ein und gab an, er hätte sich über die Fahrweise des Vordermannes geärgert. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell