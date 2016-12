POL-EN: Polizei bietet Informations- und Beratungsstand in Form der "Mobilen Wache" gegen Einbrüche in Hattingen an

Hattingen (ots) - Im Dezember kam es zu mehreren Einbrüchen im Bereich Hattingen - Niederwenigern und Niederbonsfeld. An der "Mobilen Wache" wird eine kriminalpolizeiliche Beratung mit Unterstützung des Bezirksdienstes stattfinden. Die Bürger erreichen die Mobile Wache am Donnerstag, den 29.12.2016 an folgenden Orten:

12:00 Uhr - bis 13:30 Uhr 45529 Hattingen, Kohlenstraße 430 Parkplatz am Gasthaus Silva

14:00 - 15:30 Uhr Hattingen Niederwenigern, Unterer Domplatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell