POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Kontrolle über Auto verloren

Ludwigshafen (ots) - Am 26.01.2017 gegen 22.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger auf der K 13 (Ortsumgehung Maudach) mit seinem BMW von der Maudacher Straße kommend in Richtung K 17. In der dortigen Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Grünfläche, wo er einen Fahrbahnbegrenzungspfosten umfuhr. Daraufhin schleuderte er nach links in die Grünfläche der Gegenfahrbahn und stieß gegen einen Baum. Danach wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Auto letztendlich auch zum Stillstand kam. Der 22-Jährige konnte sich selbst aus seinem Auto befreien, wurde vom verständigten Notarzt behandelt und kam dann ins Krankenhaus. Bei ihm wurden Anzeichen für Betäubungsmitteleinnahme und Alkoholkonsum festgestellt. Da er den entsprechenden Tests nicht zustimmte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An seinem Auto entstand Totalschaden von etwa 30.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn und Bäume im Grünflächenbereich wurden ebenfalls beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell