POL-H: Wunstorf: Weihnachtsbaum fängt Feuer

Hannover (ots) - Dienstagabend, 03.01.2016, kurz vor 21:00 Uhr, ist ein Tannenbaum in einem Reihenhaus an der Berliner Straße im Ortsteil Kohlenfeld in Brand geraten, wodurch zwei Hausbewohner leicht verletzt worden sind. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Verursachung aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 65-jährige Mieterin die Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer des Hauses ausgemacht. Dabei geriet der Tannenbaum in Brand. Die Frau versuchte noch im Beisein ihres 34 Jahre alten Sohnes das Feuer zu löschen - der Versuch misslang jedoch. Die beiden Bewohner retteten sich anschließend zu einem Nachbarn, der die Rettungskräfte alarmierte. Diese konnten den brennenden Tannenbaum zügig löschen. Bei dem Feuer erlitten die beiden Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung - sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Derzeit ist das Wohnzimmer nicht nutzbar.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben heute den Brandort aufgesucht und gehen von einem fahrlässigen Verschulden der Bewohnerin aus. Den entstandenen Schaden - überwiegend durch Rauchgasniederschlag - schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. /has, now

