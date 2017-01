POL-PDLU: Angebliche Teppichverkäufer auch in Altrip unterwegs

Altrip (ots) - Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, klingelten zwei Männer an einem Wohnhaus in der Friedrichstraße und gaben sich als Teppichverkäufer aus. Bereits zuvor an diesem Tag sei die Anwohnerin des Hauses von jemandem angerufen worden, der ihr angeblich einen Teppich verkaufen wollte. Den beiden Männern gelang es, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und durch den sogenannten Wechseltrick Bargeld zu entwenden. Die Polizei möchte noch einmal darauf hinweisen, solchen Personen bzw. Anliegen immer skeptisch und vorsichtig gegenüber zu stehen. Es sollten keine fremden Personen Zutritt zum Haus oder zur Wohnung erlangen. Im Notfall kann die Polizei immer über den Notruf 110 verständigt werden.

