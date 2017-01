POL-PDNW: (Neustadt) Nach Diskothekenbesuch krankenhausreif geprügelt

Neustadt/Weinstraße (ots) - (Neustadt) Nach Diskothekenbesuch krankenhausreif geprügelt

Gestern zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr kam ein 18-jähriger Mann aus einer Diskothek in der Winzinger Straße und überquerte die Fahrbahn. Der Fahrer eines Kleinwagen hielt an, schlug den jungen Mann unvermittelt zusammen und trat den am Boden liegenden noch mehrfach an den Kopf. Die Beifahrerin habe versucht den Täter zurück zu halten. Danach verschwand der Kleinwagen mit dem Pärchen. Der Vorfall wurde vom Freund des Geschädigten aus einiger Entfernung beobachtet. Eine Vorbeziehung habe es wohl nicht gegeben. Der Geschädigte wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

(Neustadt) Trickdiebstahl in der Schütt

Eine Dame wurde am letzten Freitag um die Mittagszeit, als sie gerade aus der Sparkasse in der Schütte kam, von einer weiblichen Person angesprochen und um eine Spende gebeten. Sie zeigte ihr zuerst eine Liste und wollte, dass sie unterschreibt, was jedoch abgelehnt wurde. Nachdem die Spendensammlerin einen Euro erhielt umarmte sie die Dame und diese stellte erst später fest, dass ihr 150.- Euro aus dem Geldbeutel fehlten. Täterbeschreibung: ca. 25 Jahre alt, schmale Figur, dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, ca. 155-160 cm groß, heller Teint, keine Brille, westeuropäischer Typ, sagte nur "Danke", bekleidet mit hellblauem Blouson mit weißen Streifen am Revers, dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt, Tel. 06321/8540.

(Neustadt) Einbruch bei Hörgeräteakustiker

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Freitag, d. 13.01.2017, durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam in das Fachgeschäft in der Schütt. Aus dem Geschäft wurden mehrere hundert Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt, Tel. 06321/8540.

