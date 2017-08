POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Germersheim (ots) - Auf dem Parkplatz des Takko-Marktes in der Mainzer Straße in Germersheim ereignete sich am 09.08.2017 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim stellte sein Fahrzeug Fiat Freemont in der oben genannten Zeit auf dem besagten Parkplatz ab, um einkaufen zu gehen. Als er wieder zurückkam, musste er über die vordere rechte Fahrzeugseite einen Streifschaden feststellen. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Uhrzeit ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Verkehrsunfall durch Zeugen beobachtet wurde.

Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

