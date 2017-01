POL-MFR: (74) Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Noch unbekannte Täter sind im Laufe der vergangenen Tage (13. bis 16.01.2017) in eine Kfz-Werkstatt in Erlangen eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher drangen irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen über ein aufgehebeltes Fenster in die Werkstatt an der Schallershofer Straße ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro und es gelang den Tätern unerkannt mit ihrer Beute in Höhe von über anderthalbtausend Euro zu flüchten.

Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten sich unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Alexandra Oberhuber

