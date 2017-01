POL-PDLD: Unfallflucht

Germersheim (ots) - Ein 77-jähriger PKW-Fahrer beschädigte beim Einparken auf einem Parkplatz der Wilhelm-Seydel-Straße einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Als er sich von der Unfallstelle entfernen wollte, wurde er von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen. Der 77-jährige gab vor, sich einen anderen Parkplatz zu suchen und dann einen Zettel an das beschädigte Auto hängen zu wollen. Dem kam er aber nicht unmittelbar nach, weshalb die Zeugen die Polizei verständigten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gegen den 77-jährigen ein und weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Anbringen eines Zettels an ein beschädigtes Auto keinesfalls ausreicht.

