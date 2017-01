POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkohol

Sponheim (ots) - , Bundesstraße 41, Fahrtrichtung Kirn, Höhe AS Sponheim Dienstag, 03.01.2017, 21:54 Uhr

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 41 von Bad Kreuznach aus kommend in Fahrtrichtung Kirn. Auf Höhe der Anschlussstelle Sponheim verlor er vermutlich infolge witterungs- und alkoholbedingter Einflüsse, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zuerst gegen die Mittelleitplanke, danach gegen die rechte Leitplanke und wieder gegen die Mittelleitplanke. Dort kam der PKW zum Stillstand. Am PKW sowie an der Mittel- und rechten Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 6200 Euro. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Bundesstraße musste zur Reinigung von Fahrzeugteilen kurzzeitig für beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell