POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) - Unter Drogeneinfluss stand ein 24 Jahre alter Autofahrer, den die Polizei am späten Mittwochabend im Gersweilerweg aus dem Verkehr gezogen hat. Eine Streife stoppte den Opel gegen Mitternacht und stellte bei der Kontrolle des aus dem Landkreis stammenden Fahrers drogentypische Symptome fest. Zudem räumte er spontan ein, an Silvester "etwas geraucht" zu haben. Ein anschließender Drogentest bestätigte seine Angaben in Bezug auf Cannabis. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung seines 23-jährigen Beifahrers stellte sich heraus, dass auch er bereits als Drogenkonsument bekannt ist. Auf Nachfrage gab er einen Beutel mit einem geringen Rest einer Cannabis-Pflanze heraus. Die Beamten stellten den Beutel sicher und ermitteln wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

