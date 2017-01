POL-PPWP: Spirituosen geklaut und weg gelaufen

Kaiserslautern (ots) - Drei junge Männer sind am späten Mittwochabend nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Mainzer Straße geflüchtet - später konnten zwei mutmaßliche Täter festgestellt werden. Die drei Langfinger betraten die Tankstelle gegen Mitternacht und steckten zwei Flaschen Wodka, zwei Dosen Whiskey-Cola und einen Energiedrink im Gesamtwert von rund 40 Euro ein. Nach dem Diebstahl flüchteten die Männer und rannten in verschiedene Richtung weg. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten zwei Personen im Alter von 18 und 19 Jahren von einer Streife kontrolliert und als Täter identifiziert werden. Die Ermittlungen in Bezug auf ihren Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell