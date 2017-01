POL-PPWP: Trickdiebstahl - in die Kasse gegriffen

Otterbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein dreister Dieb hat am Mittwochabend in einer Spielhalle in der Oberen Lauterstraße in die Kasse gegriffen. Der unbekannte Gast kam von der Toilette und sagte dem einzigen Mitarbeiter, dass vermutlich ein Rohr undicht sei und Wasser auslaufen würde. Der Mann begab sich daraufhin ins erste Obergeschoss und stellte fest, dass lediglich etwas Wasser auf den Boden gespritzt war. Als der Angestellte wieder nach unten kam, erlebte er eine böse Überraschung: Der Unbekannte war weg und aus der Kasse fehlten rund 90 Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen eines Trickdiebstahls.

