POL-PPWP: Kaiserslautern: Fünfstelliger Schaden beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) - Weil sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtete, hat eine Autofahrerin am Mittwoch beim Abbiegen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die 53-jährige Frau aus dem Landkreis wollte am frühen Nachmittag mit ihrem Mitsubishi ASX von der Ludwigshafener Straße nach links in die Mannheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Pkw einer 19-jährigen Frau, die mit ihrem Lexus von der Salingstraße in Richtung Ludwigshafener Straße fuhr.

Die junge Frau versuchte zwar noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, konnte aber nicht mehr vermeiden, dass sie den Mitsubishi an der linken Fahrzeugseite "erwischte". Der Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell