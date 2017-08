POL-PDKL: Ereignis im Straßenverkehr mit einem Toten

Der weiße Kleintransporter liegt auf der Straße quer zur Fahrtrichtung auf dem Dach Bild-Infos Download

Odenbach / L 382 (ots) -

Ein Verkehrsteilnehmer ist am Mittwochnachmittag mit seinem PKW von der L 382 abgekommen; der Wagen kippte und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geholt und Reanimations-Maßnahmen durchgeführt. Der Notarzt stellte bei seinem Eintreffen den Tod fest. Bei dem 69-jährigen Mann waren Anzeichen eines natürlichen Todes erkennbar. Ob dieser vor oder durch das Ereignis ausgelöst wurde, ist noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Mann um 14:10 Uhr mit seinem kleinen weißen Transporter (Opel Combo) von Adenbach in Richtung Odenbach gefahren. Von der Straße nach rechts abgekommen fuhr der Wagen einige Meter parallel zur Fahrbahn bis er an einer kleinen Böschung kippte und wieder auf die Straße umschwenkte. Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst waren neben der Polizei vor Ort. Die L 382 war bis 16 Uhr gesperrt. Derzeit ist es noch unklar, ob der 69-Jährige zum Beispiel einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen war oder aus gesundheitlichen Problemen nach rechts abkam. Hinweise zu dem weißen Kleintransporter mit Bad Kreuznacher Kennzeichen bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

