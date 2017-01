POL-EN: Gevelsberg - Mobiltelefon entwendet

Gevelsberg (ots) - Am 27.01.2017, gegen 15.15 Uhr, war ein 14-jähriger Gevelsberger zu Fuß auf der Elsternstraße in Richtung Zeisigweg unterwegs. Es näherten sich ihm zwei männliche Personen von hinten. Einer der Männer zog ihm das Handy aus der Hand und flüchtete mit seinem Begleiter über eine Brücke in Richtung Habichtstraße. Täterbeschreibung: Beide Personen waren etwa 16 bis 19 Jahre alt. Der Haupttäter ist etwa 185 cm groß, hat eine schlanke Figur, dunkle Haare und trug eine braune oder blaue Jacke und eine schwarze Kappe. Von der anderen Person liegt keine Personenbeschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02332/9166-5000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell