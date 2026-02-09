Terre des Hommes Deutschland e.V.

Red Hand Day 2026: Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten und die Rolle Deutschlands

Weltweiter Aktionstag gegen den Einsatz von Kindersoldaten

Einladung zur Online-Pressekonferenz

Osnabrück/Berlin (ots)

Immer noch werden hunderttausende Kinder und Jugendliche weltweit in staatlichen Armeen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in über 20 Ländern als Soldatinnen und Soldaten in Konflikten eingesetzt und zum Kämpfen gezwungen.

Seit dem Inkrafttreten des ersten Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention am 12. Februar 2002 haben sich die inzwischen 173 Vertragsstaaten, darunter Deutschland, zum besonderen Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten verpflichtet und dazu, keine Soldatinnen und Soldaten unter 18 Jahren in bewaffneten Konflikten einzusetzen.

Das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, ein Zusammenschluss von neun Nichtregierungsorganisationen, informiert anlässlich des diesjährigen Red Hand Day über die dramatische Situation von Kindern in bewaffneten Konflikten und die Verantwortung Deutschlands, unter anderem in den Bereichen humanitäre Hilfe und Asyl für ehemalige Kindersoldat*innen. Der ehemalige Kindersoldat Innocent Opwonya, der heute in Deutschland lebt, wird über seine Kriegserfahrungen in Uganda und seinen Einsatz für die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Kriegsgebieten und für friedliche Konfliktlösungen berichten.

Hierzu laden wir Sie ein zu einer Online-Pressekonferenz

Datum: Mittwoch, 11. Februar 2026

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Zoom-Meeting direkt beitreten: https://kindernothilfe.zoom.us/j/62355243635

Zoom-Meeting-ID: 62355243635

Schnelleinwahl mobil +49-69-71049922, 62355243635#

mit:

Innocent Opwonya, ehemaliger ugandischer Kindersoldat und Friedensaktivist

Frank Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfe & Sprecher Deutsches Bündnis Kindersoldaten

Ralf Willinger, Kinderrechtsexperte von Terre des Hommes & Sprecher Deutsches Bündnis Kindersoldaten

Themen:

Situation und Schutz von Kindern in Kriegsgebieten und die deutsche Verantwortung, unter anderem in den Bereichen humanitäre Hilfe und Asyl für ehemalige Kindersoldat*innen

Was es für ein Kind bedeutet, als Soldat rekrutiert zu werden, wie wichtig Schutz und Unterstützung nach einer Flucht sind und welche Hilfe geleistet wird

Wir bitten um formlose Anmeldung unter presse@tdh.de

