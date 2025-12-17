Terre des Hommes Deutschland e.V.

Statement zur Aktion "Aufnahme jetzt - Versprechen halten!" heute, 17. Dezember 2025, 12 bis 14 Uhr, Platz der Republik

Aufnahmezusagen für Afghaninnen und Afghanen müssen eingehalten werden

Osnabrück/Berlin (ots)

Statement von Joshua Hofert, Vorstandssprecher der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes, anlässlich der heutigen Aktion "Aufnahme jetzt - Versprechen halten!":

"Nach wie vor warten etwa 1.800 Afghaninnen und Afghanen mit einer deutschen Aufnahmezusage darauf, endlich nach Deutschland zu kommen. Sie haben sich über Jahre für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Rechte von Frauen und Kindern eingesetzt und müssen jetzt befürchten, nach Afghanistan abgeschoben zu werden und dort den Taliban in die Hände zu fallen. Für einige hundert Betroffene, so das Innenministerium, bestünde kein politisches Interesse an einer Aufnahme in Deutschland. So kann man mit Menschen nicht umgehen! Gemeinsam mit mehr als 250 Organisationen fordern wir in einem Offenen Brief von der Bundesregierung, dass sie Menschenrechte wahrt, Zusagen einhält und die gefährdeten Afghaninnen und Afghanen bis Ende des Jahres nach Deutschland bringt."

Zur Aktion:

Ort: Platz der Republik, Ecke Paul-Löbe-Allee (exakter Standort)

Mit: Amnesty International Deutschland, International Rescue Committee (IRC) Deutschland, Kabul Luftbrücke, PRO ASYL, Terre des Hommes Deutschland und weiteren Akteur*innen

Mit einem überdimensional großen Exemplar des Offenen Briefs von mehr als 250 zivilgesellschaftlichen Organisationen wird die Aufnahme der Afghan*innen eingefordert. Abgeordnete des Bundestags werden zu dieser Versammlung eingeladen. Zudem werden Worte betroffener Afghan*innen vorgelesen und Vertreter*innen von einigen beteiligten Organisationen werden kurze Redebeiträge halten.

Vertreter*innen der Organisationen stehen vor Ort für Interviews zur Verfügung.

Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit über 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern.

