Eatron eröffnet Büro in Tokio, nachdem das Unternehmen für das prestigeträchtige Green Transformation Program der Stadtregierung von Tokio ausgewählt wurde

Eatron Technologies Limited, ein in Großbritannien ansässiger Entwickler einer KI-gestützten Softwareplattform zur Batterieoptimierung, hat sein Büro in Tokio eröffnet, nachdem das Unternehmen für das GX (Green Transformation)-Förderprogramm für ausländische Unternehmen der Stadtregierung von Tokio ausgewählt wurde.

Mit diesem Programm sollen ausländische Unternehmen mit fortschrittlichen Technologien, die zu Japans Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitszielen beitragen können, angezogen und unterstützt werden. Eatron war eines von sieben Unternehmen, die im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens ausgewählt wurden, an dem 59 Bewerbungen aus 20 Ländern und Regionen teilnahmen.

Eatron entwickelt intelligente Optimierungssoftware für Lithium-Ionen-Batterien, die Künstliche Intelligenz (KI), physikalische Modelle und Cloud-Edge-Architektur integriert, um die Sicherheit, Leistung und Lebensdauer der Batterien im Betrieb zu verbessern. Die Software wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles(EVs)), Leichtmobilität, Nutzfahrzeuge und Energiespeichersysteme (Energy Storage Systems (ESS)). Zu den Schlüsselfunktionen gehören die genaue Abschätzung des Ladezustands; State of Charge (SoC) und des Gesundheitszustands; State of Health (SoH) der Batterie, die für die Gewährleistung einer hohen Leistung und Langlebigkeit entscheidend sind, um Anwendungen für Second-Life-Batterien zu ermöglichen und eine Kreislaufwirtschaft für Batterien zu unterstützen.

Mit der Gründung der Niederlassung in Tokio erweitert Eatron seine globale Abdeckung und verbessert die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern, Batteriepack-Lieferanten, Tier 1 und ESS-Integratoren in Japan.

Eatron ist derzeit in mehreren globalen Forschungs- und Industriekonsortien aktiv und unterstützt Bereiche wie verbesserte Batteriesicherheit, Batteriewechsel, modulare Batteriesystemoptimierung und Batterieanalyse auf Flottenebene. Diese Technologien zielen darauf ab, die Kosteneffizienz und Flexibilität von Elektrifizierungsstrategien zu verbessern.

Das Büro in Tokio wird auch als Basis für künftige lokale Einstellungen und Partnerschaften dienen, mit dem Ziel, die technischen und kommerziellen Aktivitäten in Japan in den nächsten fünf Jahren auszubauen. Die ersten Mitarbeiter werden in den Bereichen Technik, Geschäftsentwicklung und Kundenerfolg tätig sein.

"Wir möchten uns bei der Stadtregierung von Tokio und dem Prüfungsausschuss für ihre Unterstützung bedanken", sagte Dr. Umut Genc, CEO von Eatron. "Unser Ziel ist es, intelligente, skalierbare Softwarelösungen beizusteuern, um Japans Ziele im Bereich Elektrifizierung und nachhaltige Energie zu unterstützen."

Über Eatron

Wir entwickeln KI-gestützte Software zur Batterieoptimierung, die unseren Kunden einen Vorsprung bei Sicherheit, Effizienz und Leistung verschafft.

Mit fortschrittlicher Technologie und Weltklasse-Engineering helfen wir der Industrie, Herausforderungen zu meistern, Risiken zu reduzieren und die Revolution der Elektrifizierung anzuführen.

