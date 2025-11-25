Joshua Hofert ist neuer Vorsitzender der Terre des Hommes Internationalen Föderation

Terre des Hommes Deutschland e.V.

Die Generalversammlung der Terre des Hommes Internationalen Föderation, ein Zusammenschluss von nationalen Terre des Hommes-Mitgliedsorganisationen, hat am letzten Freitag Joshua Hofert zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 29-Jährige ist außerdem Vorstand Kommunikation und Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Vor seiner Berufung zum Vorstand im Jahr 2022 arbeitete Joshua Hofert in den Bereichen Programme und Politik für Terre des Hommes, für die Vereinten Nationen in Bangkok und für das Auswärtige Amt in Berlin.

Anne Hassberger, Generalsekretärin von Terre des Hommes Suisse, wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Paolo Ferrara, Generaldirektor von Terre des Hommes Italien, wurde als Schatzmeister des Internationalen Vorstands bestätigt.

"Ich fühle mich geehrt, als neuer Vorsitzender der Terre des Hommes Internationalen Föderation berufen zu sein", sagte Joshua Hofert. "Meine Wege mit Terre des Hommes kreuzten sich zum ersten Mal vor 15 Jahren. Seitdem schätze ich die Partnerschaften mit lokalen Organisationen im Globalen Süden und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, für die Terre des Hommes steht und dazu über große Erfahrung verfügt. Heute ist die Situation von Kindern weltweit alarmierend: 520 Millionen Kinder wachsen in Kriegs- und Krisenregionen auf, 85 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, 138 Millionen Kinder müssen arbeiten, davon 54 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Gleichzeitig kürzen gerade jetzt Regierungen ihre Etats für internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Es ist daher wichtiger denn je, dass wir als Zivilgesellschaft unsere Kräfte bündeln, um Kinder zu schützen und zu stärken."

Die Terre des Hommes Internationale Föderation ist ein Zusammenschluss von Kinderrechtsorganisationen mit Sitz in Europa. Im vergangenen Jahr finanzierten ihre Mitgliedsorganisationen 983 Projekte in 68 Ländern weltweit und unterstützten damit fast sieben Millionen Kinder, Jugendliche und ihre Gemeinschaften. Terre des Hommes hat insgesamt mehr als 250.000 Mitglieder und Unterstützer*innen. In der Föderation werden die Programme und die politische Arbeit ihrer unabhängigen Mitgliedsorganisationen koordiniert.

"Anne Hassberger, Paolo Ferrara und ich freuen uns darauf, die wichtige Arbeit der Terre des Hommes Internationalen Föderation im Sinne der Kinder heute und morgen weiter zu stärken", so Joshua Hofert abschließend.

