NDR Norddeutscher Rundfunk

Host-Wechsel bei "11KM: der tagesschau-Podcast"

Elena Kuch und David Krause folgen auf Victoria Koopmann

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bei "11KM: der tagesschau-Podcast" übernehmen ab 1. Juli abwechselnd Elena Kuch und David Krause das Mikrofon. Sie lösen Victoria Koopmann ab, die sich aus familiären Gründen von "11KM" verabschiedet. Elena Kuch und David Krause sind renommierte Journalisten und Podcaster, die beide unter anderem bei investigativen Recherchen mitgearbeitet haben.

"11KM: der tageschau-Podcast" ist am 9. Januar 2023 mit Victoria Koopmann als Host gestartet. Der Podcast bietet ARD-Journalistinnen und -Journalisten eine Bühne für ihre Recherchen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich "11KM" zum erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Podcast entwickelt (Quelle: MA-Podcast).

„Mehr als 20 Millionen Zugriffe im vergangenen Jahr – das zeigt, welch großes Vertrauen 11KM bei den Podcast-Hörern genießt. Victoria Koopmann hat daran großen Anteil. Danke, liebe Victoria!“, sagt Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur.

"Es freut mich sehr, dass wir nun mit Elena Kuch und David Krause zwei hochkarätige neue Hosts gewinnen konnten. Mit ihnen zusammen werden die beiden Redaktionsleiterinnen Fumiko Lipp und Lena Gürtler das Podcast-Format 11KM weiterentwickeln und noch erfolgreicher machen – das ist unser Ziel", sagt Andrea Kister, BR-Programmbereichsleiterin Politik und Wirtschaft.

Die neuen Hosts David Krause und Elena Kuch

Elena Kuch arbeitet als investigative Reporterin und produziert Dokus und Podcasts für die ARD. Sie hat in einem Team internationaler Investigativjournalistinnen und

-journalisten zu Datenleaks wie den Panama Papers recherchiert. Sie war an der Rammstein-Recherche beteiligt und hat den Podcast "Rammstein – Row Zero" als Co-Autorin und Host geprägt. Ihre Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Reporter:innenpreis und dem Deutschen Fernsehpreis.

David Krause ist ein Radio- und Podcast-Original: Er hat bei FRITZ vom rbb und bei 1LIVE beim WDR moderiert. Außerdem war er Autor und Produzent bei "Studio Bummens", wo er erfolgreiche Podcasts wie "Cui Bono" und "Lubi" mitentwickelt und produziert hat. Seit 2022 verantwortet er bei der dpa als "Head of Podcast" journalistische und investigative Podcast-Formate.

"11KM" – ein Thema in aller Tiefe

"11KM: der tagesschau-Podcast" ist ein innovatives Nachrichten-Format, das gemeinsam von BR24 und NDR Info produziert wird. "11KM" betrachtet ein Thema in aller Tiefe für Hörerinnen und Hörer zwischen 30 und 49 Jahren, die Nachrichten in allen Einzelheiten verstehen, Ereignisse dicht verfolgen und Debatten differenziert nachvollziehen wollen. Der Podcast erscheint montags bis freitags in einer Länge von etwa 30 Minuten. Zu Gast sind Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD mit ihren investigativen Recherchen, ihrer Expertise hinter aktuellen Nachrichten und ihren ausführlich recherchierten Geschichten. "11KM" bietet ihnen eine hochwertige Audio-Ausspielform für die Nachrichten und Informationen, die viele Menschen bewegen. "11KM" steht für die rund elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht, dem Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell