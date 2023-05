CinemaxX Holdings GmbH

Mailights bei CinemaxX für die ganze Familie

Mailights bei CinemaxX: MARVEL's GUARDIANS OF THE GALAXY: VOLUME 3, FAST & FURIOUS 10, ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU

SPARKLE PREVIEW am 10. Mai: BOOK CLUB - EIN NEUES KAPITEL

Ausdruck von Freude: Print @Home Gutscheinsets als Feiertagsgeschenk

Jetzt ist Film! Und im Mai erst recht. Im Feiertagsmonat mit Mutter- und Vatertag, Himmelfahrt und Pfingsten, gibt es auf den CinemaxX Kinoleinwänden langersehnte Wiedersehen mit alten Bekannten und fulminante Abenteuer auf der Straße und im Wasser: MARVEL's GUARDIANS OF THE GALAXY: VOLUME 3, FAST & FURIOS 10, ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU. Außerdem einen Tag vor offiziellem Filmstart im CinemaxX Vorpremierenformat SPARKLE PREVIEW: BOOK CLUB - EIN NEUES KAPITEL. Das sind genügend Anlässe, um sich selbst und den Liebsten mit einem CinemaxX Gutscheinset ein persönliches Mailight zu bereiten: Für Kurzentschlossene sind die Print @Home Varianten im wahrsten Sinne des Wortes ein purer Ausdruck von Freude.

Heute, am 3. Mai, startet MARVEL's GUARDIANS OF THE GALAXY: VOLUME 3 bei CinemaxX in 3D, 2D und Original-Vertonung (OV). Bereits einen Tag vor offiziellem Start gibt es BOOK CLUB - EIN NEUES KAPITEL in der CinemaxX SPARKLE PREVIEW am 10. Mai. Schon am 17. und passend zu Christi Himmelfahrt, fahren FAST & FURIOS 10 am 17. Mai in 3D, 2D und OV auf die Leinwand. Am 25. Mai taucht ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU in 3D, 2D und OV auf.

CinemaxX' Ausdruck von Freude: Print @Home Gutscheinsets

Mit einer CinemaxX Gutscheinbox gibt's nicht nur freien Eintritt, Popcorn, & Co., sondern ganz großes Kino für alle Sinne. Entertainment in bester Qualität, nie dagewesener Sitzkomfort und ein Ort, an dem jede*r richtig abschalten kann - all das bietet ein Kinobesuch bei CinemaxX. Erhältlich ist eine große Vielfalt an Gutschein-Boxen. Ein purer Ausdruck von Freude, vor allem für Kurzentschlossene, sind die Gutschein-Sets zum Ausdrucken.*

* Nach Zahlungseingang erhält die/der Käufer*in eine gesonderte E-Mail mit dem Gutschein-PDF. Das ausgedruckte PDF kann dann gegen Kinokarte/Gastronomieartikel eingetauscht werden. Gutscheine sind 3 Jahre lang gültig.

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 227 Standorten mit 1.990 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.

