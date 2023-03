Ostern wird super, Mario!

CinemaxX Holdings GmbH

CinemaxX Highlights, Filme und Geschenke rund um die Feiertage

Für die ganze Familie: Filmreife Ostern bei CinemaxX

Kultiges Klempner-Abenteuer für Groß und Klein: DER SUPER MARIO BROS. FILM

Kleines Geschenk mit großer Wirkung: CinemaxX-Gutscheinboxen

Ostern werden die ganz großen Geschichten geschrieben. Und zwar nicht nur solche vom Suchen und Finden. Sondern vor allem jene der großen Emotionen und unvergesslichen Momente. Auf den CinemaxX Kinoleinwänden treffen sich dieses Jahr zu Ostern unter anderem ein weltberühmter Klempner, ein Kultauto, ein Auftragskiller und ein liebenswerter Dieb in: DER SUPER MARIO BROS. FILM, MANTA MANTA 2 - ZWOTER TEIL, JOHN WICK 4 und DUNGEONS & DRAGONS - EHRE UNTER DIEBEN. Und auch wenn Ostern nicht Weihnachten ist, sind die frühlingshaften Feiertage ein perfekter Anlass für kleine Geschenke mit großer Wirkung. Bei CinemaxX gibt es deshalb zahlreiche Geschenkbox-Varianten, unter anderem eine limitierte Oster-Version, und für alle Super Mario-Fans den limitierten SUPER MARIO MYSTERY CUBE, mit der Chance, eine Reise nach Los Angeles zu gewinnen.

"Oh yeah, Mama-Mia, time's up!" Wer sonst sollte eine eigene, limitierte Gutscheinbox in Form eines Würfels bekommen, wenn nicht die eine Kultfigur, die Millionen Fans seit fast vier Jahrzehnten begeistert? Ab sofort gibt es zum Filmstart von DER SUPER MARIO BROS. FILM am 5. April den CinemaxX SUPER MARIO MYSTERY CUBE: eine Special-Edition im Original Mario-Look mit jeweils zwei Gutscheinen für Eintritt in 2D oder 3D, Popcorn und zwei Softdrink - das perfekte Geschenk zu Ostern. Und damit nicht genug: Jede*r über 16-Jährige Besitzer*in sichert sich unter den gelten Teilnahmebedingungen automatisch die Chance auf den Gewinn einer Reise nach Los Angeles.

Weil man große Geschichten nicht im Garten verstecken kann...

...aber den Eintritt dazu! Wer zu Ostern eine CinemaxX-Gutscheinbox verschenkt, der verschenkt nicht nur freien Eintritt, Popcorn, & Co., sondern ganz großes Kino für alle Sinne. Entertainment in bester Qualität, nie dagewesener Sitzkomfort und ein Ort, an dem jede*r richtig abschalten kann - all das bietet ein CinemaxX Kinobesuch. Deshalb ist die CinemaxX Gutscheinbox ein Osterei mit Erlebnis-Garantie.

Ab sofort online unter cinemaxx.de/shop und deutschlandweit an der CinemaxX Kinokasse erhältlich, ist eine große Vielfalt an Gutschein-Boxen: eine 3D-Box, eine 2D-Box, eine limitierte 2D- und 3D-Osteredition-Box sowie (ausschließlich im Oline-Shop) die limitierte SUPER MARIO MYSTERY 2D oder 3D-Gutschein-Box. Jeweils mit zwei Kinotickets, zwei Softdrink-Gutscheinen (0,5L) und einmal Popcorn "Klein". Außerdem gibt es die "Kids"-Gutscheinbox mit Mini-Menü, die "Flex" Gutschein-Box, auch als limitierte Oster-Edition, mit drei Wertgutscheinen - gültig für den Kauf von Eintrittskarten und Produkten der Gastronomie. Für alle Opernfans ist der Gutschein für die METROPPOLITAIN OPERA das Richtige und alle, die noch unentschlossen sind, finden auch reine CinemaxX Wertgutscheine, u. a. mit der Möglichkeit zum Selbstausdrucken.

An Ostern auf der Leinwand: Kultautos, Auftragskiller und Abenteurer

Zu den Feiertagen gibt's eine Menge Kultprogramm und Unterhaltung für jeden Geschmack: 30 Jahre nach dem ersten Teil, sind Bertie, Uschi und Klausi in MANTA MANTA - ZWOTER TEIL zurück auf der Leinwand (Filmstart: 30. März). Ebenso wie der Actionheld JOHN WICK, der im gleichnamigen vierten Film, seinen Gegnern wieder einmal das Handwerk legt (Filmstart: 23. März). Um die Welt vor einem Übel zu bewahren, schart der charmante Dieb Edgin in DUNGEONS & DRAGONS: EHRE UNTER DIEBEN eine Gruppe von Abenteurern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten um sich (Filmstart: 30. März).

