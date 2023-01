CinemaxX Holdings GmbH

Kinoliebe: Valentinstag für alle im CinemaxX!

Previews, Filme und Geschenke rund um den 14. Februar

CinemaxX hat am Valentinstag für jede*n ein Herz und die beste Filmauswahl

MAGIC MIKE - THE LAST DANCE und PERFECT ADDICTION noch vor offiziellem Filmstart

Romantik mit TITANIC in 3D und Horror in KNOCK AT THE CABIN

Filmreife Geschenkidee: Kinoliebe mit den CinemaxX Gutscheinboxen

Großes Kino zum Valentinstag. Das gibt es bei CinemaxX - und zwar für alle: Ob als romantisches Date mit James Camerons TITANIC in 3D, mit heißen Tanzrhythmen in MAGIC MIKE - THE LAST DANCE, als Intermezzo aus Romantik und Rache in PERFECT ADDICTION oder mit echtem Horror in KNOCK AT THE CABIN. Noch vor offiziellem Filmstart warten zwei besondere Previews auf alle Besucher*innen: Schon am 8. Februar holt CinemaxX Channing Tatum als MAGIC MIKE in die SPARKLE PREVIEW und am 14. Februar PERFECT ADDICTION in die VALENTINES PREVIEW. So viel Kinoliebe gibt's sogar zu verschenken in einer Box - der CinemaxX Gutscheinbox.

Die einen lieben ihn, die anderen verfluchen ihn und vielen ist er einfach egal: der Valentinstag. Deshalb hat CinemaxX rund um den "Tag der Liebe" für jede*n die passende Unterhaltung im Programm. 25 Jahre nach ihrem Debüt, stechen "Rose" und "Jack" ab dem 9. Februar erneut mit der Titanic in See - und das auf den CinemaxX-Leinwänden in TITANIC 3D. Ebenfalls ab dem 9. Februar, zeigt der Kinobetreiber mit dem Horror-Thriller KNOCK AT THE CABIN das Gegenstück zum Fürchten.

Vorab in der Preview: MAGIC MIKE - THE LAST DANCE & PERFECT ADDICTION

Von allen Fans lang und heiß ersehnt, steht Channing Tatum mit MAGIC MIKE - THE LAST DANCE ab dem 9. Februar wieder auf dem Parkett. CinemaxX holt ihn bereits einen Tag vor offiziellem Filmstart auf die Leinwand: Am 8. Februar in der SPARKLE PREVIEW. Was früher bekannt war als LADIES NIGHT, ist heute die "neue" Vorpremiere im CinemaxX - und zwar für alle, die große Emotionen auf der großen Leinwand lieben. Nach wie vor gibt es hier für alle Besucher*innen eine FREIXENET Piccolo-Flasche gratis und bei der Vorstellung am 8. Februar außerdem einen 25 Prozent-Gutschein auf alle Produkte von GLOSSYBOX. Am 14. folgt dann PERFECT ADDICTION in der VALENTINES PREVIEW, Sekt inklusive.

Filmreife Geschenkidee: die CinemaxX Gutscheinboxen

Ob für Romantik, Dramatik oder Horror: Mit den CinemaxX Gutscheinen in unterschiedlichen Varianten ist mindestens eines garantiert: viel Kinoliebe zum Verschenken in einer Box.

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 31 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 227 Standorten mit 1.990 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.

