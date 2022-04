MEDION

Smarte Unterstützung im Haushalt: MEDION ergänzt sein Saugroboter-Line-Up um ein intelligentes Modell

Essen (ots)

Das Line-Up der MEDION®-Haushaltsroboter bietet eine vielfältige Auswahl an Saug- und Wischrobotern, die den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden und mühelos für ein sauberes Zuhause sorgen.

Mit dem Saugroboter X40 SW erweitert MEDION pünktlich zum diesjährigen Frühjahrsputz sein Line-Up an Saug- und Wischrobotern um ein Modell mit intelligenter Lasernavigation. Vier der nun erhältlichen acht Modelle der Reihe zeichnen sich besonders durch ihre praktischen und smarten Funktionen aus.

MEDION®-Saugroboter X40 SW: Hochleistungs-Hybridmodell mit intelligenter Lasernavigation

Der neue MEDION Saugroboter X40 SW bietet verschiedene Reinigungsmodi und erreicht im Boost-Modus eine Saugleistung von bis zu 8.000 Pa, wodurch er selbst bei starker Verschmutzung beste Saugergebnisse erzielt. Mit bis zu 240 Minuten verfügt das Modell zudem über eine enorm hohe Akku-Laufzeit. Die intelligente 360°-Lasernavigation speichert nach einem ersten Scan Karten mehrerer Räume und sogar Etagen in der App und es lassen sich individuelle, zeitlich abgestimmte Reinigungspläne für einen oder mehrere Räume erstellen. Teppiche erkennt der X40 SW automatisch. Hierzu wird der Rollwiderstand an den Rädern gemessen und dementsprechend die Saugkraft erhöht. Darüber hinaus lassen sich No-Go-Zonen und To-Go-Zonen definieren, um die Navigation zusätzlich zu optimieren. Alle Features sind auch von unterwegs per App oder über Sprachsteuerung bedienbar. Der X40 SW verfügt über eine regulierbare Wasserabgabe, sodass die Wassermenge je nach Bodenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad per App angepasst werden kann.

MEDION®-Saugroboter S12 SW: Gründliches Saugen und Wischen mit System

Der MEDION-Saugroboter S12 SW ist ein absoluter Allrounder und saugt beziehungsweise wischt die Wohnung smart und schnell. Mit der App lassen sich nicht nur alle Funktionen steuern, sondern auch individuelle Zeitpläne erstellen. Das intelligente Navigationssystem lenkt den smarten Haushaltshelfer sicher durch die Wohnung und garantiert so eine gründliche Reinigung aller Räume. Mit Hilfe der eingebauten Umgebungssensoren erkennt der Saugroboter Treppen, Hindernisse und andere Objekte zuverlässig und weicht ihnen entsprechend aus. Er ist mit einer großen Hauptbürste und zwei Seitenbürsten ausgestattet, die ohne Probleme auch hartnäckigen Schmutz entfernen. Mit der hohen Saugkraft von 2.100 Pa werden Hausstaub, Pollen oder kleine Krümel zuverlässig in den Behälter eingesaugt.

MEDION®-Saugroboter S20 SW: Zyklon-Power auch für Allergiker

Der MEDION S20 SW ist der erste Haushaltshelfer mit Zyklon-Technologie im MEDION Saugroboter-Line-Up. Im Gegensatz zu herkömmlichen Technologien ist so eine gleichbleibend starke Motorsaugkraft unabhängig vom Füllstand des Staubbehälters garantiert. Wird der optionale Staubbeutel verwendet, ist der Saugroboter auch für Allergiker geeignet, da dann beim Entleeren des Beutels kein Staub aufgewirbelt wird. Zudem ist ein Hochleistungs-Partikelfilter (PEA) integriert. Der praktische 3-in-1-Filter des S20 SW lässt sich kinderleicht entnehmen und reinigen. Der S20 SW ist einfach per App und Sprachsteuerung bedienbar und überzeugt zusätzlich durch seine smarte Navigation. Die Wischleistung und Wassermenge lassen sich für ein optimales Wischergebnis passend zum Anlass und Bodenbelag in der App individuell steuern.

MEDION®-Saugroboter S30 SW: Anpassungsfähiges Hochleistungs-Modell mit Sprachausgabe

Der MEDION S30 SW ist mit einer schwimmenden Hauptbürste ausgerüstet, die dank der praktischen Federlagerung vertikal beweglich ist und sich so jedem Untergrund anpasst. Mit einer Ausdauer von 140 Minuten lässt sich der nächste Frühjahrsputz problemlos vornehmen - ganz ohne Ladepause. Der Haushaltshelfer geht mit einer Saugkraft von bis zu 2.800 Pa gegen Staub und Schmutz vor, bei der selbst feinste Staubkörnchen und Krümel zuverlässig aufgesaugt werden. Die Bedienung des MEDION S30 SW erfolgt per App oder Sprachsteuerung. Mit der App kann die Wischleistung auf eine optimale Reinigung individuell abgestimmt und die Wassermenge je nach Bodenbeschaffenheit vorab angepasst werden. Besonders praktisch: Die innovative Sprachausgabe informiert beispielsweise darüber, ob der Frischwassertank oder die Batterie leer ist.

MEDION®-Saugroboter E32, E32 SW, P20 SW und P10 W: Basis-Modelle

Der MEDION E32 und sein Nachfolger, der E32 SW, sind per Fernbedienung steuerbare Basis-Modelle. Beide saugen Schmutz, Haare sowie Pollen einwandfrei vom Boden auf und können bis zu 120 Minuten am Stück ihre Arbeit erledigen. Mit Hilfe diverser Sensoren navigieren sie problemlos durch die Wohnung. Die Saugroboter lassen sich außerdem ganz simpel am Gerät oder per Fernbedienung starten. Im Gegensatz zum E32 verfügt der E32 SW auch über eine Wischfunktion mit zusätzlichem Wassertank. Dasselbe gilt auch für das Modell P20 SW. Dieses verfügt außerdem über sechs verschiedene Reinigungs-Modi sowie über eine Timer-Funktion. Der P10 W wiederum ist ein reiner Wischroboter für die zuverlässige und gründliche Nassreinigung. Er verfügt über eine intelligente Navigation mittels Gyro-Sensoren und wird wie die Basismodelle ebenfalls an Gerät oder per Fernbedienung gestartet.

Verfügbarkeit

Die smarten Modelle MEDION S12 SW (249,95 Euro), MEDION S20 SW (149,95 Euro), MEDION S30 SW (289,95 Euro) und MEDION X40 SW (349,95 Euro), sowie der MEDION E32 SW (139,95 Euro) MEDION E32 (99,95 Euro), MEDION P20 SW (169,95 Euro) und der MEDION P10 W (249,95 Euro) sind ab sofort im MEDION-Shop erhältlich.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Notebooks, Smartphones und Servern.

