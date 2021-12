BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater

"Initiative #Verbandswald: BDU-Unternehmensberatungen forsten heimischen Wald auf"

Bonn (ots)

- Nachhaltigkeitsorientierung auch im Consulting unverzichtbar

- BDU kooperiert mit Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) hat die Initiative "#Verbandswald" gestartet, die in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) einen Beitrag zur klimastabilen Aufforstung des heimischen Waldes leisten soll. Im ersten Schritt beteiligen sich 40 Mitgliedsunternehmen an der Finanzierung einer Erstaufforstung mit rund 15.000 Bäumen auf einer etwa vier Hektar großen Fläche in Mehlingen bei Kaiserslautern. Die Pflanzaktion wird den teilnehmenden Unternehmensberatungen nicht als eigene Kompensationsleistung angerechnet, sondern die erzielten CO2-Einsparungen fließen in die nationale Treibhausgasbilanz ein. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Auch wir in der Consultingbranche sind fest davon überzeugt, dass Beiträge zum Klimaschutz unverzichtbar sind. Als verbandliche Netzwerk-Plattform wollen wir unsere Mitgliedsunternehmen durch konkrete Umsetzungsprojekte beim nachhaltigen Wirtschaften unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass diese Initiative nur ein Anfang sein kann und dass unsere Branche insbesondere aufgrund der vergleichsweise hohen Reisetätigkeit an einer verbesserten Nachhaltigkeitsbilanz arbeiten muss. Im Sinne eines gemeinschaftlichen Verantwortungsbewusstseins werden wir als Branchenvertretung weitere Ideen und Aktivitäten entwickeln, die geeignet sind, zum Schutz der Umwelt, des Klimas und der Biodiversität beizutragen".

Der Start der Pflanzaktion im rheinland-pfälzischen Mehlingen - von der SDW organisiert und begleitet sowie maßgeblich durch Mitarbeiter der beteiligten Mitgliedsunternehmen sowie Vertreter des BDU-Präsidiums und der BDU-Verbandsgeschäftsstelle vor Ort umgesetzt - ist für Februar/März 2022 geplant. Im Sinne eines klimastabilen Mischwalds sollen vor allem Eichen sowie seltene, widerstandsfähige Baumarten gepflanzt werden, die gut mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen.

SDW-Bundesgeschäftsführer Rullmann: "Wir brauchen gesunde und klimastabile Wälder"

SDW- Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann: "Dieses Waldprojekt ist ein besonderes, da hier knapp vier Hektar neuer Wald geschaffen wird und sich die Waldfläche vergrößert. Aktuell finden die meisten SDW-Pflanzungen auf den 277.000 Hektar Kahlflächen statt. Die Waldzustandserhebung 2020 sowie die ersten Berichte aus 2021 zeigen: Die Wälder sind in einem besorgniserregenden Zustand - dem schlechtesten seit Beginn der regelmäßigen Erhebungen durch das BMEL vor 37 Jahren. Dabei erfüllt das Ökosystem Wald zahlreiche wichtige Funktionen. Die jährliche Kohlenstoffspeicherwirkung des Waldes beläuft sich aktuell auf 57 Millionen Tonnen CO2 und die der stofflich genutzten Holzprodukte auf. 4,2 Millionen Tonnen CO2. Er ist einer der wichtigsten Kohlenstoffsenken und Sauerstoffproduzenten. Wir brauchen gesunde und klimastabile Wälder und der BDU und seine Mitglieder tragen durch ihre Initiative #Verbandswald mit einem Puzzlestück dazu bei.

Pflanzaktion wird von 40 BDU-Mitgliedsunternehmen gesponsert

Zum Start von #Verbandswald sponsern insgesamt 40 Consultingunternehmen aus dem BDU die Pflanzaktion in Rheinland-Pfalz. Nähere Informationen zu den Unterstützern finden Sie unter: https://www.bdu.de/branche/csr-im-consulting/verbandswald/

Informationen zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) unter:www.sdw.de

Download Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news/

Original-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell