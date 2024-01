Content Creator Louisa Dellert im neuen ZEIT Campus Ratgeber Mental Health: "Kommentare wie ,Steigst du jetzt auf den Mental-Health-Zug auf?!' verletzen mich"

Hamburg (ots) - Der US-amerikanische Politiker Bernie Sanders fürchtet, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut die US-Wahlen gewinnen könnte. Im Gespräch in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT sagt Sanders: "Es ist eine reale Möglichkeit. Es gibt viele Menschen in Amerika, die abgestoßen sind von der Politik in Washington, und die Rechten sind sehr geschickt darin, den Demokraten die Schuld ...

mehr