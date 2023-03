DIE ZEIT

Kevin Kühnert verrät im Podcast "Ehrlich jetzt?", was er heute nicht mehr vertreten würde

Kevin Kühnert verrät in der ersten Folge "Ehrlich jetzt?", was er politisch heute nicht mehr vertreten würde. "Ich sehe mich noch, wie ich mich Anfang letzten Jahres in Pressekonferenzen geäußert habe zum Thema Nord Stream." Er habe die Pipeline Nord Stream 2 noch kurz vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigt.

"Ich werfe mir nicht vor, dass ich nicht den Krieg habe kommen sehen. Ich glaube, da war ich jetzt nicht allein damit, das so nicht gesehen zu haben, aber das hätte man auch alles defensiver und zurückhaltender formulieren können, als ich das damals getan habe. Das ist schon ein bisschen beschämend im Rückblick", so der Generalsekretär der SPD im Gespräch mit Yasmine C. M'Barek.

