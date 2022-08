APCOA Parking Deutschland GmbH

APCOA ermöglicht SIXT share Kunden flexible und bequeme Nutzung von sieben zentralen Hamburger Parkhäusern

Stuttgart (ots)

Nutzer des SIXT Carsharing-Angebotes können SIXT share Fahrzeuge bequem in den Parkgaragen abstellen, abholen und zwischenparken und müssen nicht am Straßenrand nach freien Flächen suchen

Keine Papiertickets für Kunden - Schranke öffnet sich durch automatische Kennzeichenerkennung

Strategischer Roll-out der Kooperation auch in anderen deutschen Großstädten geplant

APCOA Parking Deutschland ermöglicht den Kunden von SIXT share das Parken der Carsharing-Fahrzeuge an zentralen Einkaufspassagen und wichtigen Verkehrsknotenpunkten in der Hamburger Innenstadt. Seit Ende Juli können Nutzer des Dienstes die Autos in sieben Hamburger Parkgaragen abholen, abstellen und zwischenparken. Zum Start des Pilotprojekts ermöglicht SIXT seinen Kunden das Parken in den APCOA Parkhäusern kostenlos. Ein flächendeckender Roll-out der Kooperation im Bundesgebiet soll auf Basis der in Hamburg gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse vorangetrieben werden.

Das Ein- und Ausfahren in den Parkgaragen erfolgt einfach und kontaktlos per Kennzeichenerkennung. APCOA FLOWs digitale Flottenlösung ermöglicht hierbei sowohl SIXT operative Effizienz als auch den Fahrern volle Convenience-Vorteile, indem die registrierten Fahrzeuge mithilfe von Kameras erkannt und mit dem Flow-System abgeglichen werden. Die Schranke öffnet für registrierte Flottenfahrzeuge dann automatisch.

"Mit der Kooperation treiben wir die Transformation unserer Parkhäuser zu individuellen Urban Hubs weiter voran", sagt David Müller, Director Urban Hubs bei APCOA. "Dort ermöglichen wir mit einem für jeden Standort maßgeschneiderten Mix an Use Cases aus den Bereichen Mobilität, Logistik und Elektrifizierung die Nutzung von Dienstleistungen, die das Leben für Partner, Städte und Verbraucher nachhaltiger und einfacher machen. Dieses Angebot wollen wir zusammen mit strategischen Partnern ausbauen."

Kooperation erleichtert Parkplatzsuche

Die Zusammenarbeit erleichtert den Kunden von SIXT share die Parkplatzsuche und stellt an zentralen Einkaufspassagen und Verkehrsknotenpunkten bestplatzierten Parkraum zur Verfügung. Denn gerade in Innenstädten mangelt es immer öfter an freien Abstellmöglichkeiten. Durch die Kooperation werden vorhandene Parkgaragen in die Sharing-Landschaft integriert, um den öffentlichen Parkraum für neue nachhaltige Nutzungsformen aufzuwerten.

"Die Mobilitätswende ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir mit starken Partnern vorantreiben", sagt Kathrin Risom, Executive Director SIXT share. "Da Carsharing besonders in Innenstädten ein beliebtes Mobilitätskonzept ist, freuen wir uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden durch die Zusammenarbeit mit APCOA nun zusätzliche Parkplätze kostenlos in attraktiven Lagen zur Verfügung stellen können."

Urban Hubs als Raum für Dienstleistungen

Nutzbar sind zunächst die Hamburger APCOA-Parkhäuser Hanse-Viertel (Hohe Bleichen 22), Nomis Quartier (Simon-von Utrecht-Str. 64), Bleichenhof (Große Bleichen 35), Dammtorwall/Gänsemarkt (Dammtorwall 5/7), Berliner Tor (Berliner Tor 3, 20099 Hamburg), Bucerius-Passage (Alter Wall 20-22) und Marie-Jonas-Platz (Kümmelstr. 4-8). Die Garagen sind ideal gelegen, um beispielsweise nach dem Shopping die Einkäufe nach Hause zu transportieren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Bahnhöfen Altona oder Dammtor weiterzufahren.

Neben der SIXT Sharing Flotte sollen an den Standorten in Kürze auch weitere Lade- und Mobilitätsdienstleistungen im Sinne innerstädtischer Mobilitätshubs bereitgestellt werden.

Die Kooperation ist Teil von APCOAs Urban-Hubs-Konzept. Damit schafft das Unternehmen in seinen Parkhäusern Raum für neue nachhaltige Nutzungskonzepte und Dienstleistungen, die Partnerfirmen bereitstellen. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Formen von Ladepunkten für E-Fahrzeuge oder Schließfächer zur Abholung von Paketen.

Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH

Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.

APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern signifikante Marktanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de.

