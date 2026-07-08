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Exklusives Angebot für Tchibo Kunden: Dacia Duster Extreme hybrid 155 mit Aktionsvorteil

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Hamburg (ots)

Tchibo kooperiert erstmals mit Dacia und bietet ab sofort über tchibo.de ein exklusives Angebot für den Dacia Duster Extreme hybrid 155 an: Mit Aktionsvorteil, für zum Beispiel 7.000 km kostenloses Fahren, im Wert von 700 Euro, Preisnachlass auf Zubehör und umfangreicher Zusatzausstattung.

Exklusiver Aktionsvorteil für zum Beispiel 7.000 km kostenloses Fahren im Wert von 700 Euro

10 % Preisnachlass auf ausgewähltes Dacia Zubehör

Erhältlich in den Farben Sandstone und Zeder-Grün

Aktionszeitraum: ab sofort bis 24. August 2026

Tchibo bietet ab sofort über tchibo.de ein exklusives Angebot für den Dacia Duster Extreme hybrid 155 an. Es ist die erste Kooperation der beiden Unternehmen: Über tchibo.de erfolgt die Weiterleitung auf die Partnerseite, der Kauf mit Aktionsvorteil und die Übergabe des Fahrzeugs erfolgen anschließend über das bundesweite Händlernetz von Dacia.

Tchibo bettet das Angebot in die Themenwelt "Unterwegs zu Hause" ein, zu der auch der offroad- und outdoortaugliche Charakter des Duster passt. Käuferinnen und Käufer erhalten zusätzlich 10 % Nachlass auf den UVP ausgewählter Produkte aus dem Dacia InNature-Zubehörsortiment für Camping und Outdoor-Abenteuer: das Sleep Pack, die Verdunklungsblenden, die Markise und das Heckklappenzelt. Das Angebot gilt ab sofort bis zum 24. August 2026.

Offroad-Design mit moderner Hybridtechnologie

Angeboten wird der Dacia Duster Extreme hybrid 155 in der Top-Ausstattungslinie Extreme und mit umfangreicher Zusatzausstattung, die bereits im Preis von 30.330 Euro enthalten ist. Der Hybridantrieb mit Multi-Mode-Automatikgetriebe leistet 158 PS und ermöglicht im Stadtverkehr bis zu 80 % rein elektrisches Fahren, ganz ohne Aufladen an der Steckdose. Laut Herstellerangabe bietet das Modell eine Gesamtreichweite von bis zu 1.000 km; der kombinierte Verbrauch liegt bei 4,7 l/100 km (CO2-Emission kombiniert: 107 g/km, CO2-Klasse C).

Die Ausstattungslinie Extreme unterstreicht den Offroad-Charakter: exklusive kupferfarbene Designelemente innen und außen, pflegeleichte und abwaschbare MicroCloud-Sitze, eine modulare Dachreling für Quer- oder Längsmodus sowie das YouClip-Befestigungssystem für Zubehör. Hinzu kommen Klimaautomatik, Keycard-Handsfree und Fernlichtassistent.

Neben dem Aktionsvorteil, für zum Beispiel 7.000 km kostenloses Fahren, im Wert von 700 Euro sind außerdem enthalten:

das Winter-Plus-Paket mit beheizbarer Frontscheibe, Vordersitzen und Lenkradheizung,

mit beheizbarer Frontscheibe, Vordersitzen und Lenkradheizung, das City-Paket mit Einparkhilfe vorne und an den Seiten, Multiview-Kamera und Toter-Winkel-Warner

mit Einparkhilfe vorne und an den Seiten, Multiview-Kamera und Toter-Winkel-Warner das Technik-Paket mit induktiver Smartphone-Ladefläche, elektrischer Parkbremse und Media Nav Live sowie

mit induktiver Smartphone-Ladefläche, elektrischer Parkbremse und Media Nav Live sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder.

Den Duster gibt es im Rahmen der Aktion in den Farben Sandstone und Zeder-Grün.

Der Listenpreis liegt bei 30.330 EUR, die Kosten für die Überführung sind nicht enthalten. Optional lässt sich das Fahrzeug auf Kundenwunsch um weiteres Zubehör aus dem Dacia InNature-Sortiment ergänzen - mit dem exklusiven Preisvorteil von 10 %.

Der Dacia Duster gilt in seiner Preiskategorie und Fahrzeugklasse als eines der günstigsten SUV-Modelle am deutschen Markt. "Mit diesem Angebot machen wir bezahlbare, alltagstaugliche Mobilität mit reduziertem CO2-Ausstoß für unsere Kundinnen und Kunden ganz einfach zugänglich; digital, unkompliziert und mit einem spürbaren Vorteil. Genau wie Tchibo steht Dacia für gute Qualität zu einem fairen Preis", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen bei Tchibo.

Das Angebot für den Dacia Duster Extreme hybrid 155 ist ab sofort bis zum 24. August 2026 über tchibo.de erhältlich.

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