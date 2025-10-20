Tchibo GmbH

Safari trifft Kaffee: Die Schönheit der Tierwelt Tansanias erleben und besten Kaffee kennenlernen

Hamburg (ots)

Kombination aus klassischer Safari und exklusivem Programm auf der Tchibo Kaffeefarm "Machare Coffee Estate"

Sieben Tage auf den Spuren der "Big Five" in der Serengeti, dem Ngorongoro-Krater und dem Tarangire-Nationalpark

Vier Tage auf der Kilimanjaro Coffee Lodge inmitten der Kaffeefarm mit der Möglichkeit, selbst zu ernten und einen eigenen Kaffeebaum zu pflanzen

Premiere: Tchibo und Marco Polo Reisen bieten erstmals eine 12-tägige Entdeckungsreise nach Tansania an. Dabei erleben die Reisenden nicht nur die faszinierende Tierwelt des Landes, sie bekommen auch exklusive Eindrücke in den Alltag auf der größten Bio-zertifizierten Kaffeefarm Tansanias - direkt am Fuße des Kilimandscharo. Die Reise kann ab sofort im Onlineshop gebucht werden: www.tchibo.de/partnerangebote

Was haben Büffel, Elefanten, Leoparden, Löwen und Nashörner mit Kaffeekirschen gemeinsam? Ihnen allen kann man auf der von Tchibo angebotenen Entdeckerreise (sehr) nahe kommen! Die Reise beginnt mit einem siebentägigen Safari-Abenteuer durch die drei bekanntesten Nationalparks Tansanias: die endlos scheinende Weite der Serengeti, den einzigartigen Ngorongoro-Krater und dem malerischen Tarangire-Nationalpark mit seinen großen Elefantenherden. In kleinen Gruppen und in geländegängigen Fahrzeugen lässt sich die faszinierende Vielfalt der afrikanischen Tierwelt aus nächster Nähe erleben - und dank der erfahrenen Guides, bestehen sehr gute Chancen, wirklich alle der "Big Five" zu sehen.

Das besondere Highlight zum Abschluss der Reise ist der viertägige Aufenthalt auf der Kilimanjaro Coffee Lodge. Die Unterkunft liegt auf rund 1.400 Metern Höhe am Fuße des höchsten Berges von Afrika - und mitten in der Tchibo Kaffeefarm. Dort geben Experten einen tiefen Einblick in den nachhaltigen Anbau von Spezialitätenkaffee. Sie vermitteln den Gästen ihr umfangreiches Wissen über Herkunft und Anbau des Kaffees, sowie die Ernte und Verarbeitung. Wer möchte hat die Gelegenheit, selbst Kaffeekirschen zu ernten, die Anzuchtstation für neue Kaffeepflanzen zu besuchen und seinen eigenen Kaffeebaum zu pflanzen. Dieses Programm und die beeindruckende Kulisse des Kilimandscharo, bieten ein ganz besonderes und unvergessliches Erlebnis.

Wer dieses Abenteuer entspannt ausklingen lassen möchte, kann die Reise optional mit einem 4-tägigen Badeaufenthalt auf der Gewürzinsel Sansibar verlängern.

Die Reise ist ab sofort über den Tchibo Onlineshop buchbar:

www.tchibo.de/partnerangebote

Die Reise im Überblick:

12-tägige Rundreise "Safari trifft Kaffee" nach Tansania

Veranstalter: Marco Polo Reisen, exklusiv buchbar bei Tchibo

Programm: 7-tägige Safari (Serengeti, Ngorongoro Krater, Tarangire Nationalpark) und 4-tägiger Aufenthalt auf der Tchibo Kaffeefarm Machare

Termine: Oktober 2026 und November 2026

Preis: ab 4.889 EUR pro Person (Termin November 2026)

Inklusivleistungen: Linienflüge ab Frankfurt, Rail&Fly, alle Transfers und Fahrten im Geländewagen, Übernachtungen, Verpflegung (meist Vollpension), deutsch/englisch-sprachige Reiseleitung, Nationalparkgebühren, Visum u.v.m.

Optional: 4-tägige Badeverlängerung auf Sansibar (900 EUR p. P.)

Buchbar: Ab sofort unter www.tchibo.de/partnerangebote

Zusätzliches Bildmaterial ist Online im Tchibo Media Center verfügbar.

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell