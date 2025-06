Tchibo GmbH

Tchibo bringt SUSHI BIKES 3.0+ mit exklusivem Vorteil in den Handel

Hamburg (ots)

Leicht, stylisch, elektrisch - und jetzt mit exklusivem Vorteil bei Tchibo: Das SUSHI BIKE 3.0+ kommt im Juni 2025 in den Tchibo Onlineshop. Mit 100 EUR Rabatt und kostenlosen Probefahrten in Hamburg, Berlin und München.

Der E-Bike-Markt in Deutschland boomt weiterhin: Im Jahr 2024 wurden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 2,05 Millionen E-Bikes verkauft, was einem Anteil von 53 Prozent am Gesamtfahrradmarkt entspricht.

Tchibo erweitert sein Mobilitätsangebot und bietet ab sofort und bis zum 21. Juli 2025 das SUSHI BIKE 3.0+ in den Varianten Maki und California Roll im Onlineshop unter tchibo.de/sushibikes an. KundInnen profitieren von einem exklusiven 100 Euro Preisvorteil auf alle SUSHI BIKES Modelle mit dem Code #TCHIBO100. Dieser Rabatt gilt für alle Farbvarianten. Der Preisvorteil wird automatisch auf den aktuellen Shop-Preis angerechnet.

SUSHI BIKE 3+: Urbaner Minimalismus trifft auf smarte Mobilität

Das SUSHI BIKE 3.0+ ist ein urbanes E-Bike "Made in Europe", das durch sein minimalistisches, ressourcenschonendes Design, seine Alltagstauglichkeit und seinen fairen Preis überzeugt. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines E-Bikes lag im Jahr 2024 bei 2.650 EUR. Das SUSHI BIKE 3.0+ gibt es je nach Modell, Farbe und Aktion, zu einem Preis von 1.399 EUR bis 1.599 EUR und stellt für Tchibo KundInnen eine attraktive und preiswerte Alternative dar.

Die Ausstattung im Überblick:

Gewicht: Mit nur 17 kg ist das SUSHI BIKE 3.0+ eines der leichtesten E-Bikes seiner Klasse.

Reichweite & Power: Bis zu 75 km Reichweite, unterstützt durch einen effizienten 24 V / 200 W Nabenmotor - eine Beschleunigung bis 25 km/h sowie Steigungen bis zu 10 Prozent sind kein Problem.

Akku: Herausnehmbarer Akku (24 V / 9,6 Ah) mit USB-C Anschluss - zu Hause laden oder unterwegs als Powerbank nutzen.

Sicherheit: Schutzbleche mit Taschenbefestigung, integrierte Front- und Rücklichter machen das E-Bike StVZO-konform und sicher.

Bedienung: Intuitives LCD-Display, wartungsfreier Singlespeed-Antrieb mit 5 Unterstützungsstufen.

Herstellung: Made in Europe - produziert in Polen unter fairen Bedingungen und mit kurzen Lieferwegen.

Zwei Modelle, viele Varianten - Maki & California Roll

Ob sportlich oder komfortabel - das SUSHI BIKE 3.0+ gibt es in zwei Rahmenformen, jeweils 4 Farben und verschiedenen Größen:

Als sportlicher Maki 3.0+ mit Diamantrahmen in den Größen S (für Körpergrößen unter 172 cm), M (173-179 cm) und L (ab 180 cm).

Als California Roll 3.0+ mit Tiefeinsteigerrahmen in Einheitsgröße (155-180 cm Körpergröße), für alle, die komfortabel auf- und absteigen möchten.

Kostenlose Probefahrten bei Tchibo

Neben dem Preisnachlass in Höhe von 100 EUR profitieren Tchibo KundInnen von einem weiteren Vorteil: Sie können das SUSHI BIKE in drei ausgewählten Tchibo Filialen kostenlos Probe fahren und so vor der Kaufentscheidung unverbindlich testen.

Termine für Probefahrten:

Hamburg: 18.06. & 20.06. (14-19 Uhr), 21.06. (10-18 Uhr) Rathausmarkt 10, 20095 Hamburg

Berlin: 20.06. (14-19 Uhr), 21.06. (10-18 Uhr) Wilmersdorfer Str. 55-56, 10627 Berlin

München: 20.06. (14-19 Uhr), 21.06. (10-18 Uhr) Leopoldstr. 57, 80802 München

Ist die Entscheidung für eins der Modelle gefallen, können sich Tchibo KundInnen ihr SUSHI zum Preis von 49,95 Euro nach Hause liefern lassen - oder an einen der rund 50 Servicepartner des Bike-Anbieters. Das Fahrrad wird dort für 70 Euro montiert und kann fertig abgeholt werden.

E-Bikes sind eine ideale Möglichkeit, um sich in der Stadt nachhaltig, flexibel und mit Stil fortzubewegen. Von ihnen wird ein völlig neues Fahrgefühl vermittelt: Es wird leicht, leise und emissionsfrei gefahren. Ob zur Arbeit, ins Café oder spontan durch die Stadt - mit dem E-Bike wird Unabhängigkeit ermöglicht, Staus werden umgangen und gleichzeitig wird etwas für Umwelt und Gesundheit getan. Besonders im urbanen Alltag werden sie als clevere Alternative zum Auto geschätzt - schnell, platzsparend und unkompliziert.

"Mit dem SUSHI BIKE bieten wir eine umweltfreundliche Mobilitätslösung für Menschen, die Wert auf Design, Einfachheit und Alltagstauglichkeit legen - ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen", sagt Andy Weinzierl, Gründer von SUSHI BIKES.

"Die Kooperation zwischen Tchibo und SUSHI BIKES verbindet zwei Marken, die für Qualität und Zugänglichkeit stehen. Beide teilen die Vision, Premium-Erlebnisse - sei es beim Kaffeegenuss oder der E-Mobilität - für alle erschwinglich zu machen", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen bei Tchibo.

Die SUSHI BIKES sind seit dem 10. Juni 2025 bei Tchibo unter www.tchibo.de/sushibikes erhältlich.

