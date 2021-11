Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Kinostarts mit Prädikat: Der Animationsfilmspaß HAPPY FAMILY 2, der Dokumentarfilm DIE JUNGEN KADYAS und das Sopranos-Prequel THE MANY SAINTS OF NEWARK

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit den Prädikaten WERTVOLL und BESONDERS WERTVOLL:

HAPPY FAMILY 2: Zwar sind die Wünschmanns keine Monster mehr, doch besondere Umstände zwingen die Familie, sich erneut als Vampirin, Werwolf, Mumie und Frankensteins Monster auf den Weg zu machen, um ihre Freunde aus den Fängen einer Monsterjägerin zu befreien. Auch der zweite Teil überzeugt durch die Mischung aus Situationskomik und Dialogwitz.

DIE JUNGEN KADYAS: 25 Mädchen aus Israel und Deutschland machen sich auf die Reise, Lieder zu lernen und zu singen, die die polnische Dichterin Kadya Molodowsky als Gedichte schrieb und zu denen Alan Bern Melodien komponierte. Der Dokumentarfilm liefert spannende Einblicke in ein länderübergreifendes Chorprojekt und macht deutlich, wie sehr die Kraft der Musik Landesgrenzen überwinden kann.

THE MANY SAINTS OF NEWARK: Als Teenager in den 1960ern ist Tony Soprano weit entfernt von dem Mafiaboss, der er einmal werden soll. Anführer der Familie sind Männer wie sein Onkel Dickie Moltisanti, der versucht, in Newark die Oberhand im Drogengeschäft zu behalten. Doch als Harold, ein Schwarzer, der für ihn arbeitet, sich ihm entgegenstellt, stehen alle Zeichen auf Krieg. Das Prequel zu der Erfolgsserie THE SOPRANOS fügt sich mit seiner packenden Geschichte und der spannenden Figurenkonstellation nahtlos in das Universum der legendären Mafiosi-Serie ein.

In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino:

Edgar Wrights neues Meisterwerk LAST NIGHT IN SOHO

Albrecht Schuch in der bewegenden Künstlerbiografie LIEBER THOMAS

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an zehn Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.

