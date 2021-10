Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Kinostarts mit Prädikat: Die Bestseller-Verfilmung DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, die mitreißende Doku DEAR FUTURE CHILDREN und Jesse Eisenberg und Matthias Schweighöfer in RESISTANCE

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit ihren Prädikaten BESONDERS WERTVOLL und WERTVOLL:

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE: Als Ida mit ihrer Mutter in eine neue Stadt zieht, ist sie gar nicht begeistert. Doch dann erhält sie die Chance, auf ihrer Schule neue Freunde zu finden. Dass einige davon magische Tiere sind, die sprechen können, ist nur der Anfang eines spannenden und verzauberten Abenteuers. Mit magischem Charme und einem sympathischen Ensemble gelingt eine Verfilmung des Kinder- und Jugendbuchbestsellers, die nicht nur Fans der Vorlage erfreuen wird. Die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit vier von fünf Sternen ab 6 Jahren.

DEAR FUTURE CHILDREN: Der Dokumentarfilm von Franz Böhm porträtiert drei junge Frauen, die in Chile, Uganda und Hongkong gegen alle Widerstände für eine bessere und gerechtere Welt kämpfen. Durch seine starken Protagonistinnen macht der inspirierende Dokumentarfilm deutlich, dass es sich lohnt, für wichtige Ziele zu kämpfen und so die Welt zum Besseren zu verändern. Die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit 4,5 Sternen für ein Publikum ab 14 Jahren.

RESISTANCE - WIDERSTAND: In einer Mischung aus Biopic, Drama und Kriegsfilm erzählt der Film die Geschichte des berühmten Pantomimen Marcel Marceau, der sich im Zweiten Weltkrieg der französischen Resistance anschloss, um jüdische Kinder vor der Ermordung durch die Nazis zu retten. Ein mitreißender Film, der in einem großen erzählerischen Bogen eindringlich seine Geschichte darstellt und durch die intensive Leistung seiner Hauptdarsteller*innen lange im Gedächtnis bleibt.

