DEUTSCHSTUNDE von Christian Schwochow mit Prädikat "besonders wertvoll" im Kino

Außerdem: ZWISCHEN UNS DIE MAUER - eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte

Das Kinostartdatum des 3. Oktober steht ganz im Zeichen der deutsch-deutschen Geschichte.

Gleich zwei Kinofilme setzen sich mit deutscher Geschichte auseinander und wurden von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) mit einem Prädikat ausgezeichnet.

DEUTSCHSTUNDE

(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/deutschstunde) von Christian Schwochow ist die kongeniale Umsetzung der berühmten Romanvorlage von Siegfried Lenz und erzählt auf eindringliche Weise von Deutschland in der NS-Zeit und der Rolle, die bedingungslose Pflichterfüllung darin spielte. Die FBW-Jury vergibt das höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt: "Grundlage des Films ist ein starkes Drehbuch, das zwar mehrere Stränge verfolgt und viele dramatische Höhepunkte aufweist, den Grundkonflikt aber nie aus den Augen verliert und ihm stets weitere Facetten hinzufügt. Dafür hat die Regie symbolträchtige Bilder und Szenen gefunden, die an keiner Stelle klischeeartig oder überladen wirken. Dialoge und Gesten sind äußerst reduziert, die großen Konflikte spielen sich eher unterschwellig ab. Ein in jeder Hinsicht überzeugender und wichtiger Film, der auch 50 Jahre nach Erscheinen des Romans in eindringlicher Weise die Frage nach den Grenzen der Pflicht und der individuellen Verantwortung stellt." Die FBW-Jugend Filmjury vergibt die volle Punktzahl von fünf Sternen, da der Film "mit interessanten Mitteln eine wertvolle und mitnehmende Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählt" und empfiehlt ihn für Zuschauer ab 15 Jahren. https://www.jugend-filmjury.com/film/deutschstunde

ZWISCHEN UNS DIE MAUER

(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/zwischen_uns_die_mauer) von Norbert Lechner erzählt als mitreißender Jugendfilm nach der autobiografischen Romanvorlage von Katja Hildebrand eine Liebesgeschichte zwischen Ost- und Westdeutschland vor der Wende. Die FBW verleiht das Prädikat "wertvoll" und schreibt: "Das glaubwürdige Spiel und die einfühlsame Inszenierung machen ZWISCHEN UNS DIE MAUER zu einem wichtigen und packenden Beitrag zur Vermittlung von deutsch-deutscher Geschichte an ein jugendliches Publikum." Die FBW-Jugend Filmjury vergibt vier von fünf Sternen und empfiehlt den Film, der "eine bewegende, realistische und berührende Geschichte mit guten Mitteln erzählt", für Zuschauer ab 15 Jahren. https://www.jugend-filmjury.com/film/zwischen_uns_die_mauer

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.

