SYSTEMSPRENGER ist deutscher Oscar-Kandidat

Kinostart mit Prädikat "besonders wertvoll" im September

SYSTEMSPRENGER geht in diesem Jahr für Deutschland ins Rennen um den Oscar als bester nicht englischsprachiger Film. Er startet am 19. September in den deutschen Kinos. Wer schon jetzt mehr über den Film erfahren will, findet die komplette Begründung für das Prädikat "besonders wertvoll", weitere Filminfos und natürlich den Trailer auf https://www.fbw-filmbewertung.com/film/systemsprenger

Nora Fingscheidt erzählt auf kraftvolle Weise von einem 9-jährigen Mädchen, das nicht mehr bei seiner Mutter leben darf und durch seine unkontrollierten Wutanfälle bereits mehrere soziale Einrichtungen erfolglos durchlaufen hat. In der Titelrolle brilliert die Newcomerin Helena Zengel, unterstützt von einem großartigen Ensemble, allen voran Albrecht Schuch und Gabriela M. Schmeide.

Seine umjubelte Premiere feierte das Spielfilmdebüt im Internationalen Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Ob SYSTEMSPRENGER die Runde der finalen fünf Kandidaten für den Oscar erreicht, entscheidet die Akademie Anfang 2020.

Die Jury der FBW war beeindruckt von SYSTEMSPRENGER und schreibt in ihrer Begründung für das Prädikat BESONDERS WERTVOLL: "SYSTEMSPRENGER ist ein außergewöhnliches Spielfilmdebüt, das sich durch große Kraft und Konsequenz auszeichnet. (...) Auf der Grundlage eines konsequenten Drehbuchs ist SYSTEMSPRENGER ein eindringlicher Film, der auf allen Ebenen eindrucksvoll gestaltet und zusammengefügt ist und Verständnis weckt für Kinder, die in einem ständigen Wechsel von Orten und Bezugspersonen keinen Halt finden können und von professionellen Helfern, die ständig an ihre Grenzen geraten."

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

