Telekom enthüllt monumentale Skulptur Gran elefant dret / Telekom-Chef Höttges: Das Unmögliche möglich machen

Bonn (ots)

Rund acht Meter hohe Skulptur von Miquel Barceló vor Telekom-Zentrale eingeweiht

Telekom-Chef Tim Höttges: "Als Unternehmen das Unmögliche möglich machen"

Projekt in Kooperation mit der Stiftung für Kunst und Kultur e.V.

30 Jahre Telekom mit feierlichem Festakt eröffnet

Für ihn ist Afrika Teil seiner Identität, seine Monumentalskulptur damit ein autobiografisches Kunstwerk. Mit dem spektakulären Werk "Gran elefant dret" hat der spanische Künstler Miquel Barceló seiner Liebe zum faszinierenden Kontinent ein Denkmal gesetzt - und zeigt mit seinem großen, aufrecht auf dem Rüssel balancierenden Elefanten, dass Unmögliches möglich werden kann.

Mit der feierlichen Enthüllung der fast acht Meter hohen Skulptur vor ihrer Konzernzentrale in Bonn eröffnete die Deutsche Telekom heute ihr Jubiläumsfest "30 Jahre Telekom". Im Rahmen eines Festaktes übergab Telekom-Chef Tim Höttges das Werk im Beisein des Künstlers symbolisch der Öffentlichkeit. Dem Festakt wohnten Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Medien bei. Kuratiert wurde das Projekt von Prof. Walter Smerling, Vorsitzender der Stiftung für Kunst und Kultur e.V.. Der "Gran elefant dret" wird auf dem neugestalteten Vorplatz der Telekom-Zentrale für alle frei zugänglich sein.

Den Elefanten zum Tanzen bringen

"Wir möchten Kunst und Kultur für die Menschen erlebbar machen. Daher ist es mir eine besondere Freude, dieses wundervolle Werk allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bonn sowie allen Kunstinteressierten symbolisch zu übergeben", sagt Tim Höttges. "Der tanzende Elefant ist Sinnbild für unsere Haltung und unsere Zukunft. Er steht für Mut, Wandel und Balance. Er verkörpert, wofür die Telekom steht: Stärke, die beweglich bleibt. Größe, die Verantwortung übernimmt. Und der Wille, auch morgen aufrecht und neugierig zu gestalten. So verweist er auf das unendliche Potenzial, das in uns allen steckt. Dies machen wir uns zu eigen. Wir wollen im übertragenen Sinn den Elefanten zum Tanzen bringen - und als Unternehmen immer wieder das Unmögliche möglich machen."

Miquel Barceló verwandelt seinen Elefanten mit viel Witz und Inspiration in ein Sinnbild der Leichtigkeit. Mit der Skulptur stellt der Künstler ein erhebliches Volumen auf den Kopf und markiert so ein fragiles Gleichgewicht. Er verwandelt das tonnenschwere Tier in einen tanzenden Artisten, der leicht wie ein Luftballon zu sein scheint. Die Skulptur ist lebensgroß, jedoch expressiv modelliert. Oberflächlich oder aus der Ferne betrachtet, erscheint es als genuiner Bestandteil der Landschaft. Beim Näherkommen verwandelt sich die Vision dann nach und nach in die wirkliche Erscheinung. In seinen Bildern und Skulpturen hat Barceló immer wieder Assoziationen geweckt, die sich durch ihren Einfallsreichtum und ihre Widersprüchlichkeit auszeichnen. In seinen Werken wirken Paradoxien und Absurditäten, die in der Kunst bei Pablo Picassos "Großem Pavian" mit seinem Kopf aus Spielzeugautos oder auch bei Louise Bourgeois riesiger Spinne "Maman" vor dem Guggenheim Bilbao zu finden sind.

Ästhetische Wegmarke für alle Kunstliebhaber*innen

Für Miquel Barceló ist der "Gran elefant dret" auch eine Art Selbstportrait. "Die Skulptur wirkt wie ein Künstler in schwierigen Zeiten. Wir balancieren zuweilen doch auch auf unserem Rüssel. Diese Selbstreflektion gibt mir Anlass zum Optimismus. Es ist der Kontrast zwischen der Sinneswahrnehmung und dem Gewicht des metallischen Dickhäuters, der mich besonders erfreut und positiv in die Zukunft blicken lässt."

Der "Gran elefant dret" ist eine neue ästhetische Wegmarke für alle Kunstliebhaber*innen. Er ist das siebte Kunstwerk, mit dem das von der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. begonnene "Kunstprojekt Bonn" nun fortgesetzt wird. "Miquel Barceló mit seinem Elefanten ist eine immense Bereicherung für den Bonner Skulpturen Walk of Modern Art, dessen Künstler weltweit bekannt sind und geschätzt werden", führt Prof. Walter Smerling aus. Die von der Telekom erworbene Skulptur des "Gran elefant dret" wird für alle zugänglich sein. Dazu wurde der Vorplatz der Telekom-Zentrale neugestaltet und lädt zum Verweilen ein. Das Unternehmen macht an diesem Ort des ständigen Ankommens und Abreisens Kunst für alle nahbar und erlebbar. Und ermöglicht so einen Moment des Verweilens an einem Ort der ständigen Bewegung.

Werkdetails "Gran elefant dret"

Miquel Barceló, "Gran Elefan dret", 2009/2025, Bronze, patiniert, 755 x 370 x 300 cm, 100 cm Sockel. Gewicht: rund 5 Tonnen. Standort: Deutsche Telekom, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn.

Miquel Barceló

Miquel Barceló (*1957 in Felanitx, Mallorca) ist heute der international erfolgreichste spanische Künstler. Der Maler und Bildhauer ist bekannt für seine vielseitigen Werke, die von großformatigen Gemälden, Keramiken und Bronzeskulpturen bis hin zu zahlreichen Skizzenbüchern und Buchillustrationen reichen. Er greift in seinem umfangreichen Werk Fragen der Religion, der Umwelt und des Anthropomorphismus (Vermenschlichung) auf. Barceló ist mit seinen Arbeiten in zahlreichen internationalen Gruppenausstellungen und Einzelpräsentationen vertreten. Er studierte an der Schule für Dekorative Künste in Palma de Mallorca und an der Schule für Schöne Künste in Barcelona. Seine Reisen und Aufenthalte in Europa, den Vereinigten Staaten und West-Afrika, wo er zeitweise lebt, haben seine künstlerische Laufbahn im Laufe der Jahre besonders geprägt.

Kunst eröffnet neue Zugänge

Die Deutsche Telekom möchte nicht nur mit diesem Werk der Öffentlichkeit neue Zugänge in die Kunstwelt eröffnen. Mit der "Art Collection Telekom" setzt sie Maßstäbe. Der Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit liegt auf zeitgenössischer Kunst aus Ost- und Südosteuropa. Die Art Collection Telekom möchte auf gesellschaftliche und politische Veränderungen eingehen und durch die bildende Kunst ein breiteres Verständnis der kulturellen Vielfalt Europas fördern. Denn zeitgenössische Kunst registriert, reflektiert und kommentiert. Zudem hat die Telekom mit dem Kunstmuseum Bonn den "Human AI Art Award" ins Leben gerufen. Der Award würdigt Künstlerinnen und Künstler, die im Spannungsfeld von bildender Kunst und modernster Technologie, insbesondere Künstlicher Intelligenz, arbeiten und hier Pionierarbeit leisten.

Telekom feiert 30. Geburtstag

Nicht nur der "Gran elefant dret" steht Kopf. Denn die Enthüllung des Kunstwerks ist Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten "30 Jahre Telekom" in Bonn. Das Unternehmen lädt am 12. Juli zur großen Geburtstagsparty ein und möchte gemeinsam mit den Bonner Bürgerinnen und Bürgern feiern. Zum 30. Jubiläum verwandelt die Telekom die Innenstadt in eine Magenta Feiermeile mit Live-Konzerten, einer spektakulären Drohnenshow, einer Picknick-Tafel der Superlative und einem attraktiven Familienprogramm. Zahlreiche Aktionen bringen die Menschen im Herzen der Stadt zum Feiern zusammen. Insgesamt sind rund 70 Aktionen zum Mitmachen und Staunen geplant. Bereits am 11. Juli verwandelt sich die weitläufige Fläche an der Dottendorfer Straße 165 unweit der Telekom-Zentrale in eine Event-Location mit einer 3x3-Basketball-Arena. Dort findet ein hochklassiges Turnier mit den Weltklasse-Teams aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA statt, darunter auch aktuelle Weltmeister und Olympiasieger.

