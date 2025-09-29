Bundesärztekammer

Sprechende Medizin

Neue Podcast-Folge mit BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt: KI in der Medizin (Teil 1)

Berlin (ots)

Prof. Dr. A. Aldo Faisal ist Professor für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in den Lebenswissenschaften an der Universität Bayreuth in Kulmbach und dem Imperial College London. In der neuen Podcast-Folge von "Sprechende Medizin" spricht Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt mit ihm über die aktuellen Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin - und über die vielen Möglichkeiten, die KI der Medizin bietet. Dies ist der erste Teil des Gesprächs. Teil 2 erscheint am 2. Oktober 2025.

