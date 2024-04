Bundesärztekammer

Einladung zur Pressekonferenz

Pressekonferenz der Bundesärztekammer zum 128. Deutschen Ärztetag am Donnerstag, 25. April 2024, um 13:00 Uhr in Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit einigen Tagen liegen die offiziellen Referentenentwürfe für das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz vor. Weitere angekündigte Initiativen der Bundesregierung, unter anderem die Reform der Notfallversorgung, die Reform des Medizinstudiums und ein Gesetz zur Entbürokratisierung, stehen noch aus. Gerne möchten wir mit Ihnen die aktuellen Gesetzespläne, die auch den diesjährigen 128. Deutschen Ärztetag vom 7. bis 10. Mai 2024 in Mainz beschäftigen werden, diskutieren und aus ärztlicher Sicht einordnen.

Darüber hinaus wollen wir Ihnen das Schwerpunktthema des diesjährigen Deutschen Ärztetages vorstellen. So werden die Abgeordneten des Ärztetages mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft und Selbstverwaltung diskutieren, wie angesichts des wachsenden Versorgungsbedarfs bei gleichzeitig steigendem Fachkräftemangel durch Struktur- und Prozessreformen eine patientengerechtere und effektive Koordination und Steuerung der Versorgung erreicht werden kann.

Wir laden Sie herzlich ein zur

Pressekonferenz

am: Donnerstag, 25. April 2024

um: 13.00 Uhr

Ort: Hotel Albrechtshof

Bankettsaal Jochen Klepper

Albrechtstr. 8, 10117 Berlin

Als Gesprächspartner werden Ihnen Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, und Ulrich Langenberg, Geschäftsführer Politik der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.

Die Pressekonferenz wird auch als Online-Stream auf der Seite der Bundesärztekammer ( www.baek.de) zur Verfügung stehen. Ihre Fragen können Sie vorab (und während der PK) per E-Mail an online-pk@baek.de richten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.

